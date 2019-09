Fortuna : Fortuna II muss sich steigern

Am Sonntag spielt die Mannschaft von Trainer Michaty gegen Fortuna Köln.

(td) Am Mittwochabend hat Nico Michaty einen Ausflug gemacht. In beruflicher Mission, also dürfte der Vergnügungsgrad nicht allzu hoch gewesen sein. Das Ziel: Mönchengladbach, Grenzlandstadion. Dort hat der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern wachsam verfolgt, wie sich Fortuna Köln in der Begegnung mit Borussias Zweitvertretung schlägt. Denn am Sonntag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) empfangen die Flingerner ihre Namenscousine aus der Domstadt. Letztlich erwies sich die Leistung der Kölner unter der Woche immerhin als so gut, dass sie sich mit 2:0 gegen die Fohlen durchsetzten.