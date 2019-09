Regionalliga : Fortunas U23 zu ideenlos

Düsseldorfs Regionalliga-Kicker kassierten in Dortmund eine 2:4-Niederlage.

(dm) Nichts zu holen gab es für die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf bei der U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West: Mit 2:4 (0:2) musste sich das Team von Trainer Nico Michaty geschlagen geben. „Insgesamt muss ich ein Kompliment an meine Mannschaft machen“, äußerte der Coach nach dem Spiel, „sie hat couragiert gespielt und auch bei drei Tore Rückstand nicht aufgesteckt.“ Letztlich sei man jedoch defensiv und offensiv nicht konsequent genug gewesen.

Die Düsseldorfer fanden in den ersten Minuten gut in die Partie, viel spielte sich in der Dortmunder Hälfte ab. Zwingende Torgefahr konnten die Gäste dabei jedoch nicht entwickeln. Dortmund hingegen fand die Lücke in der Fortuna-Abwehr, Chris Führich konnte den Pass an den Strafraum zum 1:0 verwerten (11.).