Fußball-Regionalliga : Fortunas U23 belohnt sich gegen Essen nicht

Düsseldorf Die Regionalliga-Fußballer von Trainer Nico Michaty verlieren gegen Rot-Weiss mit 0:1.

In der ersten Hälfte habe seine Mannschaft die beste Chance zum Führungstreffer besessen, doch Tim Oberdorf scheiterte nach einer Ecke an Essens Keeper Jakob Golz (34.). Nach dem Seitenwechsel wurde ein Kopfball von Bastian Kummer noch von Alexander Hahn kurz vor der Linie geklärt (49.).

Für das Tor des Tages sorgte ausgerechnet ein Düsseldorfer. Essens Oguzhan Kefkir brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Tim Oberdorf den Ball grätschend ins eigene Tor lenkte (56.). Zu viele Vorwürfe sollte sich der Abwehrspieler jedoch nicht machen, denn direkt hinter ihm stand der nach der Pause eingewechselte Marcel Platzek einschussbereit. „Danach waren wir ein paar Minuten geschockt“, gab Michaty zu. Essen verpasste die Vorentscheidung mit dem zweiten Treffer.

In der Schlussphase boten sich dann jedoch auch den Gastgebern Chancen zum Ausgleich. So stürmte Lex Lobinger frei auf das Essener Tor zu, verfehlte dieses jedoch knapp (77.). Augenblicke später schoss der eingewechselte Dustin Willms genau in die Arme von RWE-Torwart Jakob Golz (79.). Glück hatte das Michaty-Team hingegen bei einem Pfostenschuss von Ayodele Adetula (82.).