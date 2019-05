Dank Verler Sieg gegen Wattenscheid : Fortuna II feiert kuriosen Klassenerhalt

Düsseldorf Nach dem 0:0 gegen den TV Herkenrath ist die Zweite Mannschaft der Fortuna zunächst aus der Regionalliga abgestiegen. Doch eine Nachricht veränderte die Stimmung schlagartig.

Für die erste Ladung Bier sorgt Jannick Theißen. Vier Becher. „Mehr gab es nicht“, sagt der 21-Jährige und marschiert mit einem breiten Grinsen in die Kabine. Die übrigen Regionalliga-Fußballer der Fortuna müssen freilich nicht verdursten. Sie werden von Torwarttrainer Dirk Zimmermann und Co-Trainer Heinrich Schmidtgal mit Nachschub versorgt. Fassbrause, Fanta und Kölsch. Dass die „Zwote“ ausgerechnet mit dem Ur-Getränk der „verbotenen Stadt“ auf den Klassenerhalt anstoßen muss, ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass der Ausschank in der Belkaw-Arena in Bergisch Gladbach limitiert ist.