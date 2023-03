0:0 in Oberhausen Fortunas U23 holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Kurz vor Ende der Partie wurde es dann hitzig. Kelvin Lunga rutschte mit viel Tempo in Fortunas Kapitän Mert Göckan rein und sah die rote Karte. In Überzahl drängten die Düsseldorfer auf den Siegtreffer, konnten aber weiter keine Gefahr entwickeln und musste mit dem torlosen Unentschieden leben. Als sich ein langer Freistoß in der Nachspielzeit beinahe noch über Keeper Klußmann senkte, hatte sie dabei sogar noch etwas Glück nicht doch noch in Rückstand zu geraten.