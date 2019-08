Regionalliga-Fußball : Heimspiel für Jannick Theißen

Fortunas U23-Keeper fährt mit seiner Mannschaft nach Aachen.

Den geglückten Start in die neue Saison der Regionalliga West wollen die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf nun versilbern. Nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen den SV Lippstadt am vergangenen Wochenende stehen die 95er jedoch vor einer großen Herausforderung. Am Samstag (14 Uhr) müssen sie bei Aufstiegsanwärter Alemannia Aachen antreten.