Kwadwo und Goralski fehlen : Fortuna II gehen die Innenverteidiger aus

Leroy Kwadwo ist verletzt, Leander Goralski gesperrt. Deshalb müssen in Rödinghausen vermutlich Moritz Montag und Michel Stöcker ran.

Die Nachspielzeit ist beinahe abgelaufen. Und unter dem Einsatz sämtlicher Kräfte verteidigen die Regionalliga-Fußballer der Fortuna erfolgreich die knappe 3:2-Führung gegen den Bonner SC. So auch Leander Goralski – in seinem Fall aber mit weitreichenden Konsequenzen. Nachdem der Innenverteidiger sich den Ball per Kopf etwas zu weit vorgelegt hat, packt er an der Seitenlinie die Grätsche aus und holt Cedrik Mvondo unsanft von den Beinen. Gelbe Karte, so weit, so gut, so vertretbar. Doch weil sich ihm anschließend Suheyel Najar in den Weg stellt und aufgrund einer kleinen Berührung theatralisch zu Boden geht, sieht Goralski innerhalb dieser einen Aktion die Ampelkarte.