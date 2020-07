Samstag in Flingern : Fortuna II empfängt Offenburg zum ersten Test

Düsseldorf Nach mehr als vier Monaten Pause werden die Düsseldorfer Regionalliga-Fußballer am Samstag wieder aktiv. Erster Gegner in der Sommervorbereitung ist ein Verbandsligist aus Baden-Württemberg.

Zum Pflichtspielauftakt fährt die „Zwote“ am 5. September zum Aufsteiger SV Straelen, eine Woche später steht das Heimspiel gegen den VfB Homberg an. Weiter geht es mit Begegnungen in Wuppertal, gegen Alemannia Aachen und bei der U21 des 1. FC Köln. Nicht mehr mit an Bord sind Moritz Montag und Dustin Willms. Während sich Montag auf Vereinssuche befindet, hat Willms einen Vertrag beim Drittligisten FSV Zwickau unterzeichnet. „Wir hätten Dustin gern behalten, aber wenn sich die Chance ergibt, den nächsten Schritt zu gehen, ist klar, dass er das macht“, sagt Michaty. Dafür hat Verteidiger Michel Stöcker seinen Kontrakt entgegen der ursprünglichen Planung verlängert.