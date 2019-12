Starke Profi-Leihgaben : Barkok und Ofori wirbeln in Wuppertal

Düssldorf Die beiden Mittelfeldspieler überzeugen beim 3:0-Sieg von Fortunas Regionalliga-Team im Bergischen Land. Auch Torwart Okoye zeichnet sich mehrfach aus.

Aymen Barkok ist einer der ersten, die sich ins Warme retten. Draußen bewegen sich die Temperaturen schließlich nur knapp über dem Gefrierpunkt. Also huscht der 21-Jährige nach dem Schlusspfiff rasch in den Bauch des Stadions am Zoo. Merklich zufrieden – mit der Partie und mit sich. Denn in den vorangegangenen knapp zwei Stunden ist der Mittelfeldspieler trotz der Kälte so richtig heiß gelaufen. Mit einer bärenstarken Vorstellung und einem wunderbar herausgespielten Tor hat die Profi-Leihgabe einen großen Teil zum 3:0-Sieg von Fortunas Regionalliga-Fußballern beim Wuppertaler SV beigetragen.