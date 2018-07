Fortuna Düsseldorf: Fans feiern Andreas Lumpi Lambertz

Düsseldorf Beim ersten Pflichtspiel nach der Rückkehr von Andreas „Lumpi“ Lambertz kam die U23 von Fortuna Düsseldorf gegen den Regionalliga-Aufsteiger SV Lippstadt nicht über ein torloses Remis hinaus.

Beim ersten Pflichtspiel der U23 waren alle Augen auf Andreas „Lumpi“ Lambertz gerichtet: 1500 Zuschauer waren am Samstagnachmittag ins Paul-Janes-Stadion gekommen, um in der Partie gegen den Regionalliga-Aufsteiger SV Lippstadt 08 die mit Spannung erwartete Rückkehr des verlorenen Sohnes zu erleben. Tore gab es zum Saisonauftakt nicht: Nach 90 Minuten hieß es leistungsgerecht 0:0.

Irgendwie war es wie zu Beginn der 00er-Jahre, als die erste Mannschaft der Rot-Weißen in der Oberliga und Regionalliga Nord kickte. Damals wie heute war „Lumpi“ dabei. Mit dem Unterschied, dass der Kultkicker nun 15 Jahre mehr auf dem Buckel hat und nun schon 33 Jahre zählt. Nach zwölf Jahren in der ersten Mannschaft von Fortuna, mit der er von der damals viertklassigen Oberliga bis zur Bundesliga durchmarschierte, führte der Rückkehrer mit der Nummer 17 auf dem Rücken und der Kapitänsbinde am Arm den Nachwuchs der Profis zum ersten Punktgewinn.