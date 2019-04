Die Bayern kommen : Schafft Fortuna noch ein Fußballwunder?

Fortunas Mittelfeldspieler Kevin Stöger behauptet sich im Hinspiel gegen die Münchner Arjen Robben (rechts) und Joshua Kimmich (links). Foto: Falk Janning

Düsseldorf Im Hinspiel erkämpfte Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ein sensationelles 3:3 beim Rekordmeister FC Bayern München. Heute folgt in der Arena die Fortsetzung. Unser Teamcheck.

Das Spiel Im seit Wochen ausverkauften und mit Spannung erwarteten Duell mit dem Titelverteidiger Bayern München kann Fortuna am Sonntag (15.30 Uhr) den Klassenerhalt auch rechnerisch klar machen. Allerdings ist der Zweitligameister krasser Außenseiter gegen den Titelverteidiger, der am vergangenen Samstag den direkten Konkurrenten Borussia Dortmund mit 5:0 abschoss und damit sechs Spieltage vor Saisonende die Tabellenspitze zurückerobert hat. Im Titelrennen haben die Münchner aber nur einen Zähler Vorsprung auf den BVB und brauchen in Düsseldorf einen Sieg.

Die aktuelle Form In einer Tabelle der jüngsten sechs Spieltage wäre es eine Spitzenbegegnung: Die Bayern sind da Zweiter (16 Punkte, 24:2 Tore), die Düsseldorfer Fünfter (12, 13:11). Fortuna hat nach der Niederlage in Wolfsburg (2:5) die Spiele gegen Gladbach (3:1) und bei Hertha BSC (2:1) gewonnen. Die Bayern sind seit acht Spielen ungeschlagen (3:1 gegen Schalke, 3:2 in Augsburg, 1:0 gegen Hertha, 5:1 in Mönchengladbach, 6:0 gegen Wolfsburg, 6:0 gegen Mainz, 1:1 in Freiburg, 5:0 gegen Dortmund). Die bislang letzte Niederlage gab es beim 1:3 in Leverkusen Anfang Februar.



Die personelle Lage Oliver Fink (Knöchelstauchung), Diego Contento (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Jaroslav Drobny (Mittelhandbruch), Niko Gießelmann (Faserriss), Davor Lovren (Adduktorenprobleme), Tim Wiesner (Schulter), Raphael Wolf (Gleichgewichtsstörung) und Jean Zimmer (Außenbandriss) fallen verletzt aus. Zurück sind dagegen Kaan Ayhan, Markus Suttner, Alfredo Morales und Dawid Kownacki, die in der vergangenen Woche im Spiel bei Hertha gefehlt hatten. Bei den Bayern fehlen Alphonso Davies (Innenbanddehnung), Christian Früchtl (Ellbogenverletzung) und Arjen Robben (Trainingsrückstand). Corentin Tolisso ist zurück und soll möglichst etwas Spielpraxis sammeln.

Der direkte Vergleich Auf eigenem Platz ist die Bilanz der Fortuna gegen den FC Bayern immer noch ganz passabel: Sieben Siegen stehen zwölf Niederlagen gegenüber, viermal trennten sich die Kontrahenten unentschieden. Dabei haben die Düsseldorfer die jüngsten sieben Bundesliga-Heimspiele gegen die Münchner alle verloren (0:5, 0:2, 0:2, 0:1, 1:2, 1:2, 0:3). Den bislang letzten Fortuna-Erfolg auf eigenem Platz gegen die Bayern gab es am 28. September 1985: Andreas Keim (32.), Hasse Holmqvist (53.), Sven Demandt (62.) und Ralf Dusend (87.) erzielten die Tore zum Düsseldorfer 4:0-Sieg. Damals waren die Fortunen auf eigenem Platz noch der Bayern-Schreck.

