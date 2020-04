In der Rheinischen Post : Am Freitag das Panini-Album zum Fortuna-Jubiläum

So sieht das Panini-Album von Fortuna und RP aus. Foto: Jolitz

Düsseldorf Zum ersten Mal in der bald 125-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Panini-Album nur über Fortuna. Es liegt am 24. April in Düsseldorf, Mettmann, Hilden, Ratingen und Meerbusch der Rheinischen Post bei.

Fortunas 125. Geburtstag rückt immer näher. Der 5. Mai ist in den Klubannalen festgehalten – als Gründungstag des Turnverein Flingern 1895, der im Jahr 1919 mit dem Düsseldorfer Fußballklub Spielverein und dem Fußballklub Fortuna 1911 zum heutigen Verein fusionierte. Die Fans in der Landeshauptstadt und auch über deren Grenzen hinaus wollen diesen Tag mit etlichen kreativen Aktionen trotz des Abstandsgebots feiern, die ursprünglich geplante große Altstadtfete soll irgendwann nachgeholt werden.

Die Rheinische Post feiert ebenfalls mit der Fortuna, denn den Ausgaben vom 24. April (Freitag) liegt in und um Düsseldorf ein Panini-Album gratis bei; das erste Klebebildchen-Sammelalbum in der langen Vereinsgeschichte.

Auf 44 Seiten gibt es darin die Möglichkeit, 282 Sticker einzukleben, beginnend mit drei Vereinslogos, die den Wandel der Design-Geschmäcker über die Jahrzehnte widerspiegeln. Die weiteren Kapitel tragen Titel wie Rot-Weiße Emotionen, DFB-Pokal, Europapokal, Wie alles begann, Oberliga-Zeiten, Goldene Bundesliga, Liebe kennt keine Liga, Alles aus Liebe oder Unsere Heimat. Dazu wird der aktuelle Kader ebenso gewürdigt wie Rekordspieler und Bestmarken sowie legendäre Trainer.