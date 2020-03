Kalenderblatt 21. März : Als Fortuna in Genf den Grundstein für den Europacup in Basel legte

Düsseldorf Jeder Fortuna-Fan weiß, dass die Düsseldorfer 1979 im Europapokal-Finale von Basel gegen den FC Barcelona spielten. Den Weg ins Endspiel kennen da schon viel weniger Anhänger. Teil drei unserer Kalenderblatt-Reihe.

Im Europacup 1978/79 starteten die Rot-Weißen in Rumänien und räumten Universitatea Craiova mit 4:3 und 1:1 aus dem Feld. In Runde zwei folgten ein 3:0 und 0:2 gegen den FC Aberdeen aus Schottland, ehe sie das Los mit Servette Genf zusammenführte. Das Team aus der französischsprachigen Schweiz hatte im Juni den Landespokal im Wiederholungsspiel (2:2 und dann 1:0) gegen den Grasshopper Club Zürich gewonnen und sich europäisch gegen PAOK Saloniki und AS Nancy durchgesetzt.

Nun also die Runde der letzten acht, in der sich Fortuna gegen die Genfer zunächst mit einem tristen 0:0 vor gerade einmal 9000 Zuschauern im Rheinstadion zufriedengeben musste. Somit war vor dem Rückspiel am Genfer See klar, dass Fortuna ein Sieg oder aufgrund der Auswärtstorregel ein Unentschieden genügen würden, sofern Treffer fielen – und das war bereits nach 150 Sekunden der Fall. Rudi Bommer, damals ein Nachwuchsspieler von gerade 21 Jahren, brachte Fortuna bei Servette in Führung. In der 80. Minute gelang Claude Andrey der verdiente Ausgleich, und in der Folge hing der Düsseldorfer Erfolg am seidenen Faden. Der „Kicker“ schrieb: „In der Schlussphase spielten sich im Düsseldorfer Strafraum die tollsten Szenen ab, doch mit Geschick und Glück überstanden die Fortunen auch den verzweifelten Schlussangriff von Servette.“