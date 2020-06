Kalenderblatt 11. Juni : Als Sven Demandt Fortuna zum Aufstieg schoss

Sven Demandt erzielte in der Saison 88/89 35 Tore und war Garant des Aufstiegs. Foto: Budde Reinhard

Düsseldorf Sven Demandt wurde in der Saison 1988/89 mit 35 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga. Der Torjäger hatte damit großen Anteil am dritten Aufstieg der Fortuna in die Bundesliga. Auch beim entscheidenden 4:1-Heimsieg gegen Meppen am 11. Juni 1989 erzielte er zwei Tore.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Sechsmal ist Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufgestiegen. Am 11. Juni 1989 machte sie zum dritten Mal den Einzug ins Fußball-Oberhaus klar. An diesem vorletzten Spieltag setzte sie sich mit 4:1 gegen den SV Meppen durch und war damit nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Der Jubel war riesig: Viele der 22.000 Zuschauer im Rheinstadion stürmten nach dem entscheidenden Treffer durch Michael Preetz zum 4:1 in der 86. Minute den Platz. Schiedsrichter Aron Schmidhuber hatte ein Einsehen, er verzichtete darauf, die verbleibenden vier Minuten noch spielen zu lassen und pfiff ab. Die Fans trugen Trainer Aleks Ristic ausgelassen über den Platz. Fortuna (49:27 Punkte) wurde Zweitligameister vor Homburg (47:29), Saarbrücken (46:30) und Fortuna Köln (45:31).

Großen Anteil am Erfolg hatte Sven Demandt. Der Torjäger wurde mit 35 Treffern Torschützenkönig der Zweiten Liga. Auch im entscheidenden Spiel gegen Meppen war er zweimal erfolgreich. Der gebürtige Kölner, der 1984 vom TuS Höhenhaus in die Landeshauptstadt gewechselt war, verließ die Rot-Weißen nach der Spielzeit und schloss sich Bayer 04 Leverkusen an, kehrte nach einem Jahr allerdings zurück.

Fortunas Meistersaison war sehr wechselhaft verlaufen: Die Mannschaft, die vor der Saison unter anderem durch Carlo Werner und Petr Rada verstärkt worden war, verlor 0:3 in Offenbach und 1:3 in Meppen, gewann aber 4:0 gegen Freiburg und 4:1 gegen Vize-Meister FC Homburg. In die Winterpause gingen die Düsseldorfer als Vierter mit zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Blau-Weiß 90 Berlin. Erst am 36. Spieltag errreichten sie erneut Platz eins und ließen sich den nicht mehr nehmen.