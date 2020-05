Kalenderblatt 3. Mai : Als Fortuna zum bislang letzten Mal nach dem Titel griff

Düsseldorf Im Jahr 1933 holte Fortuna Düsseldorf zum ersten und bis heute einzigen Mal den deutschen Meistertitel. Drei Jahre später hätte sie es beinahe erneut geschafft. Auf dem Weg ins Finale besiegte sie den CfR Köln – Teil 30 unserer Kalenderblatt-Reihe.

Der Meisterlorbeer war zwar nicht mehr taufrisch, aber auch lange noch nicht welk. Als Fortuna in die Fußballsaison 1935/36 ging, war es gerade zwei Jahre her, dass die Mannschaft unter ihrem Trainer Heinrich Körner den deutschen Titel geholt hatte – ausgerechnet in Köln, durch einen 3:0-Erfolg über den FC Schalke 04. Und tatsächlich wurde es wieder eine ganz starke Spielzeit der Düsseldorfer.

Zu einem Sieg reichte es dennoch, einem deutlichen sogar. Mit 3:0 hatte die Mannschaft, in der unter anderem die unvergessenen Ernst Albrecht, „Knöd“ Bender, Paul Janes und Felix Zwolanowski standen, beim Schlusspfiff die Nase vorn und machte damit den Gruppensieg bereits perfekt. Schließlich leisteten sich die Düsseldorfer nur eine Niederlage, auch wenn diese mit 1:5 in Hanau deftig ausfiel. Das Halbfinale führte Fortuna dann mit Vorwärts Rasensport Gleiwitz zusammen, das zur Pause im Stadion am Ostragehege in Dresden sogar 1:0 führte, sich am Ende jedoch 1:3 geschlagen geben musste.