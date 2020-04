Kalenderblatt : Als Fortuna in die Oberliga West zurückkehrte

Peter Meyer (rechts) schoss 1961 seine ersten Tore für Fortuna. Foto: Horstmüller

Am 29. April 1961 setzte sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 2:1 bei Tabellenführer Schwarz-Weiß Essen durch. Sie machte damit ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die Oberliga West so gut wie perfekt. Es war die letzte Spielzeit von Erich Juskowiak und die erste von Torjäger Pitter Meyer. Folge 28 in unserer Kalenderblatt-Serie.

Es war ein Sieg mit Langzeitwirkung: Am 29. April 1961 setzte sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 2:1 bei Tabellenführer Schwarz-Weiß Essen durch. Sie machte damit nicht nur die direkte Rückkehr in die höchste Liga so gut wie perfekt. Der Erfolg im Stadion Uhlenhorst gilt auch als Weichenstellung für die Erfolge der folgenden Jahre. Nicht zuletzt, weil durch die Rückkehr in die Oberliga West Torjäger Peter Meyer gehalten werden konnte, der dann 1966 zu den Helden des ersten Aufstiegs in die Bundesliga gehörte. Folge 28 in unserer Kalenderblatt-Serie.

Der Abstieg der Flingerner aus der Oberliga West im Jahr zuvor war die große Überraschung gewesen. Sie waren in einer knappen Entscheidung Vorletzter in der 16er-Liga geworden (mit nur drei Punkten Rückstand zum Tabellensechsten Rot-Weiß Essen!) und gehörten damit zum ersten Mal seit 1949/50 nicht mehr dem Oberhaus an. Mit ihnen hatte Schwarz-Weiß Essen als Schlusslicht den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Die beiden Teams galten in der Regionalliga als heiße Anwärter auf den direkten Wiederaufstieg und wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Fortuna musste allerdings bis zum Schluss noch bangen, da Bayer Leverkusen auf dem dritten Platz Schritt hielt.

In dem entscheidenden Spiel am Uhlenkrug behielten die Düsseldorfer vor 15.000 Besuchern und bei strömendem Regen die Nerven und setzten sich mit 2:1 durch. Als besten Spieler feierten die Rot-Weißen nach dem Schlusspfiff ihren Keeper Albert Görtz, der den Vorsprung mit glänzenden Paraden festgehalten hatte. Die Essener ließen sich durch die Niederlage aber nicht aus der Bahn werfen und wurden souverän Erster mit 46:14 Punkten, Fortuna kam mit 44:16 Zählern als Zweiter ins Ziel. Beide Teams stiegen auf. Leverkusen (40:12 Punkte) ging als Dritter leer aus.