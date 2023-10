Vorstandschef Jobst im „Wirtschaftsclub“ Diesen Beitrag will Fortuna für den EM-Austragungsort Düsseldorf leisten

Mehr Werbung für Fortuna im Allgemeinen ist derweil sehr wohl möglich, und zwar bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr; fünf Spiele finden schließlich in Düsseldorf statt. Er habe die Hoffnung, den Klub dann sichtbar zu machen, sei es im Umfeld des Stadions, sei es generell in der Stadt. Auch sonst möchte Jobst mit Fortuna seinen Beitrag zu einem gelungenen Turnier am Standort in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt leisten. „Wir werden die Zeit bis dahin nutzen, um als Botschafter und Multiplikator zu dienen und die Fußballstadt Düsseldorf auch als Fußballstadt wirken zu lassen“, kündigt der Vorstandschef an.