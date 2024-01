2:2 gegen Hertha Worüber sich Fortuna-Trainer Thioune in Berlin geärgert hat

Daniel Thioune hat entsprechend leise Worte gewählt, um seinen Respekt, seine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Und doch, hat er auch daran erinnert, worum es im Kern ging. „Ich habe den Jungs aber auch gesagt: man ist nicht ganz so oft in der Hauptstadt. Man darf nicht ganz so oft im Berliner Olympiastadion Fußball spielen. Es ist ein Traum eines jeden Fußballers, hier irgendwann im Mai mal zu landen“, so der 49-Jährige. „Ich sage es ihnen ganz ehrlich, ich habe die 1. Liga auch noch nicht gesehen. Ich habe mich immer gefreut, hier die Rolltreppe mal runterfahren zu dürfen.“