Ab 18. September erhältlich : Das neue Saisonmagazin der Fortuna

Düsseldorf Die Saison geht los – und wir haben die perfekte Vorbereitung dafür: das neue Saisonmagazin der Fortuna. Auf 148 Seiten erfährt der Anhänger alles, was er zum Düsseldorfer Klub wissen muss.

Passend zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga erscheint am Freitag Fortunas Saisonmagazin „1895“. Diesmal steht es unter dem Motto Tradition, das sich durch viele Geschichten und Interviews in dem 148 Seiten starken Heft zieht. So ist der Untertitel „125 Jahre Leidenschaft in Rot und Weiß“ auch Programm für das Titel-Interview, das zwei Legenden des Vereins zusammenführt: Thomas Allofs und Rouwen Hennings.