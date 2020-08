Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Cheftrainer Uwe Rösler Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Freitag hat Fortuna das Trainingslager im Nachbarland Niederlande beendet. Zum Abschluss gab es ein 2:2 im Testspiel beim Ehrendivisionär Vitesse Arnheim. Direkt danach sind die Düsseldorfer nach Hause gefahren. Am Samstag steht nur eine kurze Erholung an. Besonders die Quarantäne-Rückkehrer haben noch einiges aufzuholen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Der Markt ist noch recht ruhig. „Man muss kein Einstein sein, um zu wissen, für welchen Mannschaftsteil wird mit Priorität nach weiteren Verstärkungen suchen“, sagt Cheftrainer Uwe Rösler. Besonders in der Defensive ist der Kader extrem ausgedünnt und es gibt nur wenig bis gar keine Alternativen auf den Positionen. Umso mehr Sinn würde (unter anderem) eine Verpflichtung von Leonardo Koutris für die linke Seite machen. Die Verhandlungen mit dem Griechen sollen bereits weit fortgeschritten sein. Parallel gibt es Gespräche nach Informationen unserer Redaktion mit einem weiteren gestandenen Abwehrspieler.

So ist es um das Personal bestellt Kevin Danso wurde aufgrund von muskulären Beschwerden im Oberschenkel beim Testspiel in Arnheim geschont. Nicht mit am Start waren auch Adam Bodzek, Jakub Piotrowski und Alfredo Morales. Sie sollen aber alle am Dienstag zum Einsatz kommen, wenn Fortuna aller Voraussicht nach ein geheimes Testspiel absolvieren wird. Auch Kelvin Ofori und Emma Iyoha sollen dann zum Einsatz kommen. Bei Nana Ampomah muss man abwarten, wie er die ersten Trainingseinheiten nach seiner Rückkehr verkraften wird.

Foto: Christof Wolff 20 Bilder Fortunas dritter Tag in den Niederlanden

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Eine Nachbetrachtung des Spiels gegen Arnheim mit allen Stimmen sowie ein Kommentar zum Stand der Dinge und dann haben wir noch eine weitere Premiere: In unserer neuen Rubrik „Senf drupp“ schreibt Wolfgang Rolshoven, Baas der Düsseldorfer Jonges“ exklusiv bei uns über die Bedeutung von Fortuna für die Stadt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 29. August – das alleine sollte Sie nicht besonders beunruhigen. Aber es lohnt natürlich immer mal den Blick zurück. An diesem Datum gab es im Jahr 1981 ein fulminantes 10:1 im DFB-Pokal gegen den SSV Überherrn. Zeugen dieses Spektakels waren nur überschaubare 3.200 Zuschauer. Die kamen nicht, wie es fälschlich auf der Internetseite des DFB steht, ins Rheinstadion, sondern feierten im Turu-Stadion. In der 52. Minute wurde die Dramaturgie ein wenig durcheinandergebracht, als das einzige Gegentor an diesem Nachmittag für den Kontrahenten aus dem Saarland fiel. In den Aufzeichnungen ist überall nur die Rede von einem „Huth“. Wir haben beim SSV Überherrn angerufen und mit dem Vereinsvorsitzenden Bernhard Bauer gesprochen: „Ich kann mich noch sehr gut an die Begegnung erinnern, ich war damals schon Vorsitzender des Klubs. Für uns war das eine große Sache. Wir haben in der Sportschule Wedau übernachtet, Bernard Dietz hatte uns die Tür aufgeschlossen. Dann ging es rüber nach Düsseldorf. Damals hatten die Amateure leider noch nicht automatisch Heimrecht. In der Halbzeit bin ich zu unserem Libero und habe ihn gefragt, ob er Herrn Allofs um Erlaubnis fragen müsse, ob er ihn angreifen darf. Der Kerl war normal eine Axt, aber gegen den Allofs war er plötzlich total schüchtern. Und dann trafen wir tatsächlich – Peter Huth war der Schütze, der war noch nicht einmal Stammspieler. Das war natürlich ein tolles Ding. Aktuell geht es bei uns etwas drunter und drüber. Auch wir hatten einen Corona-Fall in der Mannschaft, nun sind weitere sieben Spieler und ich selbst positiv getestet worden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Nummer recht schnell unbeschadet alle überstehen.“ Und auch Peter Huth, der Torschütze erinnert sich noch gut. „Ich war damals gerade 18 Jahre alt, eine tolle Erfahrung für mich“, erinnert sich der 58-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich werde heute noch auf diese Begegnung angesprochen.“

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Samstag ist unser Fortuna-Reporter Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, erer)