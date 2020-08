Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Sportvorstand Uwe Klein als Beobachter im Trainingslager. Foto: Christof Wolff

Tegelen/Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der Donnerstag ist der vorletzte Tag des Trainingslagers in Tegelen, einem Vorort von Venlo. Nachdem Chefcoach Uwe Rösler seiner Truppe den Mittwochnachmittag freigegeben hatte, soll es nun noch einmal zwei Einheiten geben, da es am Freitag in Sachen Training zwangsweise etwas ruhiger zugehen muss: Dann steht um 18 Uhr das dritte Testspiel der Vorbereitung an; beim Ehrendivisionär Vitesse Arnheim sind allerdings erneut keine Zuschauer zugelassen. Es soll jedoch einen Livestream im Internet geben.

Das ist auf dem Transfermarkt los Auch im Trainingslager lässt Sportvorstand Uwe Klein sein Handy weiterhin glühen. Neuigkeiten gibt es vorerst jedoch noch nicht: Er ist weiterhin auf der Suche nach einem zweiten Linksverteidiger, einem Innenverteidiger, einem Außenstürmer und einem kreativen Kopf im Mittelfeld. Ein Kandidat für die linke defensive Position ist nach Informationen unserer Redaktion Leonardo Koutris (25) von Olympiakos Piräus. Es geht um eine Leihe mit Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund vier Millionen Euro liegen könnte.

So ist es um das Personal bestellt Jakub Piotrowski, der sich wie Alfredo Morales im Test gegen Bochum am Samstag (1:0) leicht verletzt hatte, fühlt sich schon wesentlich besser, weiß aber noch nicht, wann er die leicht lädierte Hüfte wieder voll belasten darf: „Das ist nicht meine Entscheidung, aber ich bin sicher bald wieder voll dabei.“ Auch Adam Bodzek tritt wegen muskulärer Probleme aktuell etwas kürzer. Es fehlen die vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori). Bei ihnen soll es noch einen weiteren Test geben, fällt auch der negativ aus, sollen zumindest Iyoha und Ofori wieder zeitnah an das Team herangeführt werden. Für die Niederlande wird das aber nichts mehr.

Foto: Christof Wolff 20 Bilder Fortunas dritter Tag in den Niederlanden

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Vorfreude auf die eigene Wohnung in Düsseldorf – Zugang Jakub Piotrowski im exklusiven Interview. Was will er in Düsseldorf erreichen? Was treibt ihn an? Und welches Wort kann er schon fehlerfrei auf Deutsch sagen? Dazu: Das Transferfenster hat noch eine ganze Weile geöffnet. Und auch einige Fortuna-Profis stehen nach wie vor im Schaufenster. Was Torjäger Rouwen Hennings zu den immer wieder aufkeimenden Wechselgerüchten sagt. Es geht um einen anderen Klub irgendwo am Rhein.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 27. August – und an diesem Datum gab es im Jahr 1961 einen Leckerbissen für Derbyliebhaber. Aus Düsseldorfer Sicht, versteht sich, denn vor exakt 59 Jahren bezwang Fortuna den Erzrivalen 1. FC Köln in der Oberliga West 4:1. Zweimal „Pitter“ Meyer, „Jupp“ Hellingrath und „Berni“ Steffen erzielten die Treffer, und selbst den Kölner Ausgleich steuerten die Fortunen durch ein Eigentor von „Kalli“ Hoffmann bei. Eine weitere Erkenntnis aus diesem Kalenderblatt: In den 1960ern waren Spitznamen für Fußballer noch üblicher als heutzutage.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa, Bernd Jolitz und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, gic)