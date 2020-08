Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler (li.) und Marcel Sobottka. Foto: Christof Wolff

Tegelen/Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Auch am Mittwoch sind im Trainingslager in den Niederlanden wieder zwei Einheiten angesetzt. Dabei geht es Cheftrainer Uwe Rösler und seinem Team wieder vor allem um taktische Feinheiten und Spielformen – die konditionelle Basis ist ja bereits gelegt. Zudem ist Torhüter Raphael Wolf an der Reihe, den Medienvertretern etwas über seinen beschwerlichen Weg zurück ins Team zu erzählen.

So ist es um das Personal bestellt Routinier Adam Bodzek muss aktuell wegen seiner Muskelverletzung in den Niederlanden noch ein indivuelles Programm absolvieren. Jakub Piotrowski und Alfredi Morales, die sich im Test gegen Bochum am Samstag (1:0) leicht verletzt hatten, werden vorsichtig wieder an die Mannschaft herangeführt. Es fehlen noch die vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori).

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: So möchte Uwe Rösler sein Team spielen lassen – der Trainer verrät, dass er stets mindestens auf zwei Stürmer setzen will. Dazu: Fortuna braucht keine Panikkäufe – unser Kommentar zum Transfermarkt und den zunehmenden Gerüchten.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 26. August – und ein Aufstiegsheld feiert Geburtstag. Patrick Deuß, Torhüter des Oberligateams unter Trainer Massimo Morales, wird 41 Jahre alt. Der in Remscheid geborene Keeper kam von seinem Heimatverein FCR zur Fortuna, mit der er im April 2004 die Rückkehr in die damals drittklassige Regionalliga schaffte. Für viele Fans der vielleicht wichtigste Aufstieg, da ein drittes Jahr in der Viertklassigkeit wohl das wirtschaftliche Aus des Klubs bedeutet hätte. Deuß war stets ein ruhiger und sachlicher Rückhalt, und er hatte seine Qualitäten nicht nur auf dem Fußballplatz. Er studierte nebenbei Mathematik, trägt inzwischen einen Doktortitel und lehrt angewandte Mathematik und numerische Analysis an der Bergischen Universität Wuppertal.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Bernd Jolitz im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol)