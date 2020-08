Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Montagnachmittag bezog Fortunas Tross ein Trainingslager in den Niederlanden, das bis Freitagabend angesetzt ist. Die erste Übungseinheit haben die Akteure bereits hinter sich – alle Einheiten müssen coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Deshalb hält der Verein den genauen Ort auch geheim. Heute wird Trainer Uwe Rösler seine Jungs zwei Mal auf den Platz rufen. Zudem wird sich Florian Kastenmeier den Medien gegenüber zu seinem Duell um die Position im Tor mit Raphael Wolf äußern.

Das ist auf dem Transfermarkt los Sportvorstand Uwe Klein ist weiterhin auf der Suche nach einem zweiten Linksverteidiger, einem Innenverteidiger, einem Außenstürmer und einem kreativen Kopf im Mittelfeld. Ein Kandidat für die linke defensive Position ist nach Informationen unserer Redaktion Leonardo Koutris (25) von Olympiakos Piräus.

So ist es um das Personal bestellt Routinier Adam Bodzek laboriert an einer Muskelverletzung, ist aber mit ins Trainingslager gefahren. Es fehlen noch die vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori). Entwarnung gab es bei Alfredo Morales und Jakub Piotrowski, die sich im Testspiel gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag leichte Blessuren zugezogen hatten.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Fortuna und Amin Younes – immer wieder gibt es Gerüchte um die Rückkehr des Düsseldorfer Jong. Auch in dieser Transferperiode wieder. Was ist dran? Wir haben die Antwort. Zudem: Senf drupp – unsere neue Kolumne feiert ihr Debüt. Und wer könnte dafür besser als erster Autor in Frage kommen als Friedhelm Funkel? Der Ex-Coach ordnet die aktuelle Lage bei F95 ein.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 25. August – an diesem Tag vor acht Jahren feierte Fortuna nach 15-jähriger Abstinenz ihr Comeback in der Bundesliga. Und was für eines: die Düsseldorfer siegten im ersten Auswärtsspiel 2012 unter ihrem Trainer Nobert Meier mit 2:0 beim FC Augsburg. Doppeltorschütze an diesem Sommertag war Dani Schahin (68. und 79.). Es war ein toller Start in eine Saison, die ganz bitter endete mit dem Abstieg am letzten Spieltag in Hannover. Hier die Aufstellung vom Sieg in Augsburg: Giefer – Levels, Malezas, Langeneke, van den Bergh – Bodzek, Fink, Voronin (90. Juanan), Bellinghausen – Kruse (83. Garbuschewski), Rafael (60. Schahin).