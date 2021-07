Das Team von Trainer Markus Anfang ist mit einem 1:1 gegen Hannover 96 in die Zweitligasaison gestartet. Nach dem Abstieg gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Werders Geschäftsführer Frank Baumann rechnet noch mit „15 bis 20 Transfers“ bis zum Ende des Transferfensters am 31. August. Großer Umbruch an der Weser!