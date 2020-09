Vor dem ersten Heimspiel gegen Würzburg : Fünf Dinge, die Fortuna jetzt Mut machen können

Meinung Düsseldorf Der Auftakt für Fortuna Düsseldorf war ernüchternd. Aber es war eben auch nur der Auftakt. Wir zeigen vor dem ersten Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (Samstag, 13 Uhr) die Hoffnungsschimmer auf. Und davon gibt es durchaus einige.

Uwe Rösler sagte direkt nach dem 1:2 beim Hamburger SV einen Satz, der nachhaltig in Erinnerung blieb: „Wir sind keine Maschinen“, betonte Fortunas Trainer. In diesem Satz schwang so einiges mit. Unter anderem eine Rechtfertigung für die wenig inspirierte Darbietung beim HSV. Was der Coach mit seiner Aussage vor allem ausdrücken wollte, war, dass seine Mannschaft Zeit brauchen wird. Zeit, um sich zu finden und sich den Gegebenheiten in der Zweiten Liga anzupassen.