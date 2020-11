0:5-Klatsche in Bochum : Naive und harmlose Fortuna hat keine Chance

Foto: Christof Wolff 16 Bilder Bochum – Fortuna: die Bilder des Spiels

Bochum Fast die komplette Spielzeit muss Fortuna in Bochum mit einem Mann weniger spielen. Lange Zeit wehren sich zehn Düsseldorfer nach Kräften, dann brechen sie ein. Die Aufstiegsplätze sind nun sechs Punkte entfernt.

Uwe Rösler wollte etwas anders machen. Der Trainer von Fortuna Düsseldorf hatte sich natürlich eine taktische Variante speziell für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum zurechtgelegt. Nach drei Minuten beim Montagabendspiel der 2. Fußball-Bundesliga waren all die Gedankenspiele bereits über den Haufen geworfen. Eine Rote Karte und ein verwandelter Elfmeter nahmen früh Einfluss auf die Spielgeschichte. Doch so eine üble Klatsche wäre sicher zu verhindern gewesen. Am Ende gewann Bochum verdient mit 5:0 (1:0), weil sich eine generell harmlose Fortuna in der zweiten Hälfte auch defensiv viel zu naiv anstellte. Bitter: Es war am neunten Spieltag bereits der vierte Platzverweis und der sechste Elfmeter gegen Fortuna, die als Aufstiegsaspirant nun auf dem zwölften Tabellenplatz liegt.

Die größte Frage vor der Partie war, wen Rösler in Abwesenheit von Florian Hartherz, Leonardo Koutris und Marcel Sobottka wohl als Linksverteidiger in einer Viererkette aufbieten würde. Die Antwort: Niemanden. Denn der Trainer stellte auf eine Dreierkette um. So lag es am etatmäßigen Offensivspieler Kristoffer Peterson, der die linke Position im Fünfer-Mittelfeld einnahm, auch defensive Aufgaben zu übernehmen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 18 Bilder Bochum – Düsseldorf: die Fortunen in der Einzelkritik

Der Schwede wählte dazu aber die falschen Mittel. Nach drei Minuten zog er den drei Meter vor dem Tor einschussbereit stehenden Simon Zoller am Arm. Nach Ansicht der Videoaufnahmen entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf Strafstoß und Rot für Peterson. Eine korrekte Entscheidung, da für eine Gelbe Karte ein ballorientiertes Handeln des Düsseldorfers hätte vorliegen müssen.

Danny Blum verwandelte zum 1:0 und Rösler stellte seine Taktik auf ein 4-4-1 um, in dem Kevin Danso und Edgar Prib die linke Seite übernahmen und diese auch weitgehend dicht machten. Generell ließ Fortuna in bis zum Pausenpfiff wenig zu. Glück hatte Fortuna nach knapp einer halben Stunde, als Blum nach einem Fehler von Andre Hoffmann alleine aufs Tor zulief, seinen Abschluss aber zu hoch ansetzte. Wenige Minuten später hatte Prib die beste Möglichkeit im ersten Durchgang für die Gäste. Doch auch er brachte den Ball aus 16 Metern nicht aufs Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel war Fortunas Torhüter Florian Kastenmeier drei Mal hellwach und bewahrte seine Mannschaft so zunächst vor dem 0:2. So hellwach Kastenmeier agierte, so schläfrig ließ Kenan Karaman den Ex-Fortunen Robert Tesche nach einer Ecke zum Kopfball kommen. Da war schließlich auch der Keeper machtlos. Ebenso wie bei Robert Zuljs Doppelpack. Jedes Mal fehlte jegliche Zuordnung und Zweikampfhärte. Fortuna ergab sich fortan völlig ihrem Schicksal, wehrte sich nicht mehr.

In 90 Minuten musste Bochums Torhüter Manuel Riemann nicht einen Ball halten. Bezeichnend: In der Nachspielzeit schlief der gesamte Defensivverbund noch einmal: Milos Pantovic traf zum 5:0-Endstand.

Statistik:

Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche (84. Masovic) - Blum (77. Pantovic), Zulj (77. Eisfeld), Holtmann (68. Ganvoula) - Zoller (77. Bockhorn). - Trainer: Reis

Düsseldorf: Kastenmeier - Klarer, Andre Hoffmann, Danso - Matthias Zimmermann, Bodzek (64. Piotrowski), Peterson - Appelkamp (74. Morales), Prib (64. Kownacki) - Karaman (81. Pledl), Hennings (64. Borrello). - Trainer: Rösler

Tore: 1:0 Blum (6., Foulelfmeter), 2:0 Tesche (58.), 3:0 Zulj (72.), 4:0 Zulj (74.), 5:0 Pantovic (90.+2)

Zuschauer: keine

Beste Spieler: Tesche, Zulj -

Rote Karte: - Peterson nach einer Notbremse (5.)

Gelbe Karten: Soares (3), Gamboa (3) - Karaman, Kownacki (2)

Torschüsse: 16:7

Ecken: 6:3

Ballbesitz: 66:34 %