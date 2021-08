Gewinnspiel zum Westschlager : RP und Betway verlosen VIP-Tickets für Schalke - Fortuna

Das bislang letzte Duell zwischen Fortuna und Schalke stieg am 27. Mai 2020 in der Bundesliga. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf – der Westschlager in der Zweiten Bundesliga wirft seine Schatten voraus. Am 28. August, um 20.30 Uhr, wird das Duell in der Arena auf Schalke angepfiffen. Und es gibt 2x2 VIP-Tickets zu gewinnen.

Die beste Zweite Liga aller Zeiten – in diesem Jahr könnte das Teilnehmerfeld im Unterhaus den altbekannten Slogan erstmal wirklich rechtfertigen. Große Namen, Traditionsklubs, Vereine mit großer Anhängerschaft, sie alle versprechen eine spannende Saison. Es ist eine Spielzeit, in der bei den Highlights der Westschlager schlechthin herausstechen dürfte: Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Am Samstag, 28. August, 20.30 Uhr, ist es so weit, dann treffen beide Teams in der Arena in Gelsenkirchen aufeinander.

RP-Leser können live dabei sein, denn gemeinsam mit Betway Sportwetten, dem offiziellen Sportwettenpartner von Schalke 04, verlost die Rheinische Post 2x2 VIP-Tickets für diese Partie.

Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 67 19 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!

Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

Bitte beachten Sie die zu dem Zeitpunkt greifenden Covid-Richtlinien. Sollte das Spiel ohne Zuschauer stattfinden, werden die Tickets für ein anderes Spiel freigegeben. Es gelten die aktuellen Vorgaben zur Zulassung von Zuschauern bei Großveranstaltungen.

Teilnahmeschluss: 19.08.2021, 24 Uhr!