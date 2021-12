Einen Abschluss hatten die Gäste – Testroet in der 7. Minute, nachdem er Nedelcu alt aussehen lassen hat. Der ehemalige Dynamo-Stürmer traf nach einer guten Einzelleistung und danach begann eine 83-minütige Abwehrschlacht der Sandhäuser – mit Erfolg. Denn Fortuna biss sich die Zähne aus – am Gegner und an der eigenen Chancenverwertung. So misslingt der Jahresabschluss und der Rückrundenauftakt!