Jetzt im Liveticker : Fortuna empfängt Spitzenreiter Regensburg

Düsseldorfs Adam Bodzek (l) und Christoph Klarer jubeln nach dem Sieg in Aue. Foto: dpa/Robert Michael

Liveblog Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat am siebten Spieltag der 2. Bundesliga den Tabellenführer Jahn Regensburg in der heimischen Arena zu Gast. Robert Bozenik gibt sein Startelf-Debüt. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken