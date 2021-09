Jetzt im Liveticker : So beginnt Fortuna beim FC Ingolstadt

Fortuna-Trainer Christian Preußer. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Liveblog Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist beim FC Ingolstadt in der Pflicht. Gegen den Vorletzten muss das Team von Christian Preußer punkten, um selbst Boden in der Tabelle gutzumachen. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

