Das Spiel ist aus! Was für eine verrückte zweite Halbzeit. Erst erzielt die Fortuna ein Tor, das zurückgepfiffen wird. Dann gibt es auf beiden Seiten viele Chancen und die Fortuna geht doch in Führung. Doch Paderborn schlägt zurück und erzielt binnen zwei Minuten zwei Tore. Am Ende hat die Fortuna nochmal alles nach vorne geworfen, blieb aber glücklos.