Serdar Dursun traf in der 50. Minute zur Darmstädter Führung, die Rouwen Hennings wenig später mit einem traumhaften Freistoß egalisierte (56.).Tobias Kempe stellte in der 69. Minute per Strafstoß auf 1:2. Mit einem kuriosen Treffer gelang Kenan Karaman aber erneut der Ausgleich (77.). In der 89. Minute gelang Dawid Kownacki der Lucky Punch zum 3:2 für Düsseldorf.