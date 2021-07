Zweite Liga mit Schalke und Bremen : Auf dieser Position steht Fortuna im Marktwert-Vergleich

Düsseldorf Im Marktwert-Vergleich gehört Fortuna – anders als in der vergangenen Saison – nicht mehr zu den drei Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga. Auf welchem Rang Fortuna steht und wieso vor allem ein Klub noch zu hoch bewertet ist.

In der vergangenen Spielzeit stand Fortuna im Marktwert-Ranking über weite Strecken der Saison auf dem ersten Rang – dennoch reichte es schlussendlich nicht für den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Vielleicht ist es ja im zweiten Anlauf ein gutes Zeichen, dass die Düsseldorfer am Marktwert gemessen nicht mehr zu den besten drei Vereine in der Zweiten Liga gehören.