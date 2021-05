Damit ist klar: Fortuna Düsseldorf wird auch in der nächsten Saison in der Zweiten Bundesliga spielen. Auch Hamburg hat keine Chance mehr aufzusteigen. Die Fortuna hat die Hamburger sogar überholt. Bochum, Kiel und Fürth machen die Aufstiegsplätze am letzten Spieltag unter sich aus.