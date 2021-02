DFL terminiert Spieltage : Fortuna empfängt Bochum zum Topspiel am Montag

Fortunas Adam Bodzek. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die DFL hat die Spieltage 24 bis 28 zeitgenau angesetzt. Die Düsseldorfer spielen zweimal am Samstag und zweimal am Sonntag. Einmal empfängt Fortuna den VfL Bochum zum Topspiel am Montag im Rheinland.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 24 bis 28 zeitgenau terminiert. Das Top-Spiel gegen den VfL Bochum am 26. Spieltag bestreitet die Fortuna demnach am Montag, 22. März 2021, ab 20:30 Uhr.

Darüber hinaus spielen die Düsseldorfer jeweils zwei Mal an einem Samstag (SV Sandhausen & Karlsruher SC) und zweimal an einem Sonntag (1. FC Nürnberg & SV Darmstadt 98).

Die terminierten Spiele der Fortuna im Überblick:

24. Spieltag (Sonntag, 7. März 2021, 13:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg

25. Spieltag (Samstag, 13. März 2021, 13:00 Uhr)

SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf

26. Spieltag (Montag, 22. März 2021, 20:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

27. Spieltag (Sonntag, 4. April 2021, 13:30 Uhr)

SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

28. Spieltag (Samstag, 10. April 2021, 13:00 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC

Besonders das Spiel gegen die Bochumer wirft einen Schatten voraus. Denn die Partie in der Rückrunde ging mit 0:5 verloren.Bisher gab es 83 Duelle von Bundesliga bis Regionalliga West zwischen dem VfL Bochum und Fortuna. 27 mit dem besseren Ende für F95, 27 mit dem Sieger VfL, dazu 29 Unentschieden.

Fortuna sollte in dieser Bilanz also voraussichtlich wieder in Führung gehen, wenn sich die Elf von Trainer Uwe Rösler anschließend noch Hoffnungen auf einen Aufstiegsrang machen will. Die bisherige Bilanz gegen die Spitzenmannschaften der Liga ist erschreckend. Gegen die Top vier konnte in sechs Spielen noch kein Sieg errungen werden.

Das will Bochums Chefcoach Thomas Reis sicherlich auch so fortführen. Der 47-Jährige übernahm am 6. September 2019 das Amt von Robin Dutt. In seiner aktiven Spielerzeit spielte er schon als Profi acht Jahre lang (1995 bis 2003) für den VfL, zudem unter anderem bei Eintracht Frankfurt. Im Februar gab der Klub bekannt, den Vertrag mit Reis bis 2023 verlängert zu haben.

(pab)