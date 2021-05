Goal! Fortuna Düsseldorf Shinta Appelkamp

Wahnsinn! Shinta Appelkamp bringt die Fortuna in der letzten Minute der Nachspielzeit wieder in Führung! Koutris schlägt eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Iyoha nimmt den Ball per Volley. Der Ball kracht an die Latte und prallt zu Appelkamp. Der bugsiert den Ball über die Torlinie. Riesenjubel bei der Fortuna.