Jakub Piotrowski

Lieferte eine wirklich ordentlich Vorstellung ab über weite Strecken. Ging weite Weg, hatte den Kopf immer oben, wat anspielbar und setzte seine Mitspieler klug in Szene. In der Bewegung nach hinten manchmal nicht ganz so engagiert. Über weite Strecken der zweiten Halbzeit stand er unter besonderer Beobachtung des Schiedsrichters – nach einigen Fouls machte er ihm die Ansage, beim nächsten Mal vorzeitig unter die Dusche zu dürfen.

Note: 2+