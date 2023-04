Saison 2022/23 Nürnberg - Fortuna: die Bilder des Spiels

Zwei Spiele gab es für Fortuna Düsseldorf in dieser Saison bereits gegen den 1. FC Nürnberg - zwei Mal gab es eine Pleite. Im Hinspiel in der Liga und im DFB-Pokal Anfang des Jahres. Am Samstagmittag gastierte F95 nun erneut in Nürnberg. Wir haben die Bilder des Spiels.