Kalenderblatt 16. Juni : Als Fortuna auf St. Pauli aufstieg

Egon Köhnen (re.) traf zum 1:0. Foto: HORSTM†LLER GmbH

Düsseldorf Am 16. Juni 1971 schaffte Fortuna durch ein 1:1 beim FC St. Pauli in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Der nächste Teil unserer Kalenderblatt-Reihe erinnert unter anderem an ein wichtiges Tor von Egon Köhnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Fortuna sicherte sich vor genau 49 Jahren den zweiten Aufstieg in die Bundesliga. Am 16. Juni 1971 reichte der Mannschaft von Trainer Heinz Lukas in der Aufstiegsrunde vor 1000 mitgereisten Fans ein 1:1 beim FC St. Pauli zur Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Trotz strömenden Regens feierten am nächsten Tag viele tausend Düsseldorfer die Mannschaft vor dem Rathaus.

Fortunas Torschütze am Millerntor war ausgerechnet Egon Köhnen, der mit einer Bänderdehnung ins Spiel gegangen war. Der Verteidiger brachte sein Team schon nach zehn Minuten mit einem platzierten Flachschuss auf den richtigen Kurs.

Die Düsseldorfer zeigten schulbuchmäßigen Konterfußball und hätten die Führung noch ausbauen können, wenn Dieter Herzog nach einem Solo sowie Peter Biesenkamp und Klaus Budde aus aussichtsreicher Position getroffen hätten. Doch nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Wolfgang Wellnitz (55.) drängten die Gastgeber mit Macht auf den Sieg.

Köhnen, Klaus Iwanzik und Werner Lungwitz brachten in der Defensive aber immer wieder ein Bein dazwischen. Einmal parierte Keeper Bernd Franke prächtig. Dann hatten die Braun-Weißen ihr Pulver verschossen, und Fortuna brachte das Remis locker über die Zeit. Beinahe hätte Reiner Geye noch den Siegtreffer erzielt, doch er setzte das Leder über die Latte.