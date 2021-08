Club-Fans mit vergeblichen Reanimierungsversuchen : Tödlicher Unfall unmittelbar nach Fortuna-Spiel in Nürnberg

Tödlicher Unfall unmittelbar nach Fortuna-Spiel in Nürnberg

Nürnberg Unmittelbar nach dem Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Nürnberg hat sich unweit des Stadions ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Ein Mann ist an seinen Verletzungen verstorben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstagnachmittag wurde im Nürnberger Süden unweit des Max-Morlock-Stadions ein Radfahrer bei einem schweren Unfall tödlich verletzt. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht nun Unfallzeugen. Auch Anhänger von Fortuna Düsseldorf sind aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden, falls sie den Unfallhergang gesehen haben.

Doch was war passiert? Gegen 16:30 Uhr, etwa eine Stunde nach Abpfiff des Zweitliga-Spiels zwischen dem FCN und Fortuna (2:0), befuhr der 27-jährige Fahrer eines grauen Mercedes Kleintransporters die Regensburger Straße stadtauswärts. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte ein auf dem Radweg der Hans-Kalb-Straße fahrender Radfahrer, die Regensburger Straße in Richtung Valznerweiherstraße, die vom Stadion aus in Richtung des Nürnberger Nachwuchsleistungszentrums führt.