Minutenlange Unterbrechung Florenz-Kapitän blutet bei Conference-League-Finale nach Becherwurf am Kopf

Auch während des Endspiels der Conference League zwischen West Ham United und dem AC Florenz in Prag ist es am Mittwoch zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi wurde mit mehreren Trinkbechern beworfen, als er eine Ecke ausführen wollte. Der Italiener blutete daraufhin am Hinterkopf, konnte das Spiel aber mit einem Turban fortsetzen.