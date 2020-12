Fifa-Auszeichnung : Das müssen Sie zur Wahl des Weltfußballers 2020 wissen

Am 17. Dezember kürt der Fußball-Weltverband die Weltfußballer des Jahres. Wer tritt die Nachfolge von Barcelonas Star-Stürmer Lionel Messi und Keeper Alisson an? Wer ist nominiert? Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Wann werden der Weltfußballer und der Welttorhüter 2020 gewählt?

Der Weltfußballer und /-torhüter des Jahres werden am 17. Dezember 2020 ausgezeichnet. Wegen der Covid19-Pandemie wird die Preisverleihung erstmals virtuell stattfinden.

Wer ist als Weltfußballer nominiert?

Elf Spieler haben noch die Chance auf die Auszeichnung. Am 25. November gab die Fifa die Shortlist bekannt. Die drei Finalisten werden am 11. Dezember veröffentlicht. In die Bewertung flossen die Leistungen der Nominierten im Zeitraum vom 20. Juli 2019 bis 7. Oktober 2020. Nominiert sind: