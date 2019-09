55 Kandidaten stehen zur Wahl : Drei Deutsche für Fifa-Weltauswahl nominiert

Köln Drei deutsche Nationalspieler dürfen auf die Berufung in die Weltauswahl der Fifa und der Internationalen Spielergewerkschaft FIFPro hoffen. Insgesamt stehen 55 Kandidaten zur Wahl.

Die deutschen Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona, Toni Kroos von Real Madrid und Joshua Kimmich vom FC Bayern sind für die Weltauswahl der Fifa und der Spielergewerkschaft FIFPro nominiert worden. Insgesamt wurden am Donnerstag 55 Kandidaten - fünf Torhüter, 20 Verteidiger sowie je 15 Mittelfeldspieler und Stürmer - benannt. Auch der polnische Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski vom Rekordmeister FC Bayern gehört zu den Auserwählten.

Bekanntgegeben wird die Top-Elf in diesem Jahr wie auch die Sieger der Wahl zum Weltfußballer am 23. September in der Mailänder Scala. Die Zusammensetzung der Weltauswahl wird auf Grundlage der Stimmen von Tausenden Profifußballern entschieden.