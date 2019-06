Infantino-Vize von Behörden befragt : Der Fifa droht der nächste Skandal

Paris Am Tag nach der Wiederwahl von Gianni Infantino rückt dessen afrikanischer Stellvertreter ins Zentrum von Korruptionsermittlungen. Ahmad Ahmad aus Madagaskar wird von französischen Behörden befragt. Der nächste große Skandal könnte bevorstehen.

Bei seiner Wiederwahl als Präsident verkündete Gianni Infantino noch voller Stolz und Überzeugung das endgültige Ende aller Korruption bei der FIFA - nur einen Tag später steht der Weltfußball vor dem nächsten großen Skandal. Infantinos afrikanischer Stellvertreter Ahmad Ahmad rückte am Donnerstag in Paris ins Zentrum von Korruptionsermittlungen. Wie der Weltverband am Donnerstag bestätigte, wurde der Spitzen-Funktionär aus Madagaskar von den französischen Behörden befragt. Details zu den Vorwürfen gegen Ahmad Ahmad wurden aber nicht genannt.