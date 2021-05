Wer kein Geld vom Klub bekommt : FIFA gibt Zahlungen für hilfsbedürfte Profis frei

Hat Ausgleichszahlungen an Fußballer mit angeschoben: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Foto: dpa/Richard Juilliart

Köln Die FIFA wird für Profi-Fußballer Ausgleichszahlungen vornehmen, sofern diese kein Gehalt von ihren Klubs bekommen haben, obwohl diese gültige Verträge gehabt haben.

Ein gemeinsamer Steuerungsausschuss des Fußball-Weltverbands FIFA und der Vertretung der Profifußballer (FIFPro) haben die ersten Anträge zur Auszahlung aus dem FIFA-Fonds an hilfsbedürftige Spieler bewilligt. Insgesamt 1005 Profis profitieren in der ersten Phase, die Anträge von Juli 2015 bis Juni 2020 berücksichtigt, von der finanziellen Unterstützung, teilte die FIFA am Mittwoch mit. Anträge konnten alle Spieler stellen, "die auf Gehaltszahlungen warten und diese bei ihren Klubs nicht eintreiben können".