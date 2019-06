Fifa-Präsident : DFB stimmt für Wiederwahl von Infantino

Paris Michel Platini ätzt gegen Gianni Infantino, Joseph S. Blatter will seinen Nachfolger sogar vor Gericht sehen - und der DFB? Der weltgrößte Fußball-Verband wird beim Fifa-Kongress in Paris für die Wiederwahl des Schweizers stimmen.

Reinhard Rauball, Rainer Koch und Friedrich Curtius wirkten mit ihren Rollkoffern in der riesigen Lobby des edlen Hyatt Hotels nur noch wie Funktionäre unter vielen. Kurz vor der Wiederwahl von Fifa-Präsident Gianni Infantino fügte sich die Interims-Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) widerstandslos in ihre neue, zurückhaltende Rolle im Weltverband: Beim Fifa-Kongress am Mittwoch (9.00 Uhr) in Paris wird der DFB der großen Mehrheit folgen und für Infantino stimmen.