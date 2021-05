Kiyan Prince ist als Spieler verfügbar : Getöteter Fußballer bei Fifa 21 als Charakter spielbar

Köln 2006 wurde Kiyan Prince durch einen Messerstich ermordet. In Erinnerung an das damalige Ausnahmetalent der Queens Park Rangers wird er nun im Videospiel Fifa 21 spielbar sein. Sein Vater zeigt sich gerührt.

Der 2001 getötete Jugend-Fußballer Kiyan Prince ist genau 15 Jahre nach seinem Tod in der Fußball-Simulation Fifa 21 zu neuem Leben erweckt worden. Um an den Engländer zu erinnern, läuft er in dem Videospiel seit Dienstag als 30-Jähriger in der Mannschaft seines damaligen Klubs Queens Park Rangers auf, der aktuell in der zweiten englischen Liga spielt.