1,8 Millionen Euro pro Saison : FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Hauptsponsor

Hamburg Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor Congstar umd zwei weitere Jahre verlängert. Dafür kassieren die Hamburger pro Jahr 1,8 Millionen Euro.

Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor Congstar verlängert. Die Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter läuft nunmehr um weitere zwei Jahre bis Sommer 2022, teilte der Verein am Freitag mit. „Wie gut eine Partnerschaft ist, zeigt sich insbesondere dann, wenn es in solchen Zeiten zu so einem Abschluss kommt“, sagte St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich dem „Hamburger Abendblatt“. Es gebe keine finanziellen Einbußen, versicherte der Klubchef. Pro Saison soll der Vertrag dem Klub rund 1,8 Millionen Euro einbringen.