„Optimale Besetzung“ Hürzeler wird Cheftrainer beim FC St. Pauli

Fabian Hürzeler soll den vom Abstieg bedrohten FC St. Pauli als Cheftrainer aus der Krise führen. Der 29 Jahre alte bisherige Interimstrainer übernimmt ab sofort den Posten beim Fußball-Zweitligisten und ist damit der jüngste Trainer in den drei deutschen Profiligen. Die Personalie verkündete der Club am Freitag. Hürzeler tritt die Nachfolge von Timo Schultz an, der vom Club vor etwa zwei Wochen freigestellt worden war.