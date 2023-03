Vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten St. Paulis Entwickler Hürzeler und die Erfolgsstory vom Millerntor

„Er ist sehr bedacht, indem was er tut. Er hat eine hohe innere Überzeugung und Klarheit, wie er Fußball spielen will, wie er über den Sport denkt und wie er es vermitteln will. Das gibt ihm eine große Sicherheit“, sagt der sportliche Leiter Andreas Bornemann der Deutschen Presse-Agentur. Das hohe Selbstbewusstsein könnte Hürzeler teils als Überheblichkeit ausgelegt werden. Sein Chef sieht das anders. Einen „Draufgänger“ sehe er in ihm nicht.